15 yaşındaki çocuğa uyuşturucu sattırmak istediler, mahalle ayaklandı

2 kişinin yaralandığı uyuşturucu satıcıları ile vatandaşlar arasında çıkan silahlı, bıçaklı sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli 3 gündür geceleri nöbet tutmaya başladı.

2 yıldır merkez ilçe Antakya’nın Aydınlıkevler Mahallesi’nde uyuşturucu satışı gerçekleştiren bir ailenin son olarak 3 gün önce 15 yaşındaki bir çocuğa zorla uyuşturucu sattırmaya çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri uyuşturucu satmak istemeyen 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken, uyuşturucu satıcılarıyla kavga çıktı. Mahalle halkına silah, bıçak ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcıları, 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan Şahin Y. ve Nasrettin Y.’ye saldırdılar. 2 kuzeni ağır yaralayan uyuşturucu satıcıları, ardından kaçarak gözden kayboldular. Olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzenin 3 gündür yoğun bakımda oldukları öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılarıyla vatandaşların kavgası bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

2 kişiyi bıçaklayan ve mahalle halkına silah ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını isteyen vatandaşlar, yaklaşık 3 gecedir nöbet tuttuklarını, mahalle halkı olarak artık rahat nefes almak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım isteyen vatandaşlar emniyet mensuplarının kendilerine destek olmasını istedi.