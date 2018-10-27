2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali renkli başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay'ın katılımlarıyla 2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali açılışı gerçekleşti.

Babatorun Mahallesi'nde gerçekleştirilen zeytin hasadı ile başlayan festivalde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Altınkaya Mahallesi'nde yapılacak olan göletin çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Altınkaya Göleti ile beraber Altınözü zeytininin daha verimli hale geleceğini ifade eden Özkaldı, festivalin ve zeytin hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Bakan Yardımcısı Özkaldı yaptığı açıklamada, “Tarım Orman Bakanımızla birlikte, milletvekillerimiz, valimizle birlikte dün Hatayımıza geldik. Çok güzel bir toplantı yaptık. Tarımı konuştuk, Hatay'ı konuştuk, ne yapabileceğimizi konuştuk. Aslında bakanlık olarak festival programımız önceden yoktu. Fakat sayın vekillerimiz, bu hasat festivalinden bahsedince, sayın bakanımızın takdirleriyle bende bugün sizlerle beraber olmak istedim. İkincisi düzenleniyormuş, bende burada sizlerin arasında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tabi ki sizin çok beklediğiniz Altınkaya Göletimiz var bir tane. Onun da çalışmalarını başlattık. İnşallah, onunla birlikte bu ovada zeytini verimli, daha bol, bereketli alırsınız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Bereketli olsun diyorum. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.

"Geleceğimiz için zeytin ağacı ekmeliyiz"

Zeytinin ve zeytinyağının ömrü uzattığını ifade eden Karatay, herkesin bir zeytin ağacı ekmesi gerektiğini söyledi. Karatay, “Zeytinyağının ömrü uzattığı uzun zamandan beri biliniyor. Zeytinin de aynı zamanda zeytin yaprağının da çok büyük faydası, sağlığa katkısı olduğu asırlardan beri biliniyor. Yani milattan önce 5. Yüzyılda Hipokrat bunu söylemiş. Milattan önce Aristo, Atina'ya diyor ki, ‘Eğer bir kişi zeytin ağacı keserse, onun başı vurulacak' diyor. Kanun var Atina Meclisinde, zeytin ağacı kesenin başı vurulacak diye. Nazım Hikmet ne diyor, '70 yaşında dahi olsanız, kendiniz için bir zeytin ağacı ekeceksiniz' ağaçlarımızı kesmeyeceğiz, mutlaka zeytin ağacı ekeceğiz, çocuklarımız için, bizim torunlarımız için, geleceğimiz için, Altınözü çok önemli” dedi.

"Zeytinyağı meyve suyudur”

Zeytinyağının meyve suyundan farkı olmadığını ifade eden Canan Karatay, zeytinyağının içilebileceğini ve zeytinyağının rahatlıkla yemeklerde kullanılabileceğini dile getirdi. "Zeytinyağı yenilmeli mi içilmeli mi?" sorusuna cevap veren Karatay, "Zeytinyağı ve Altınözü yağı, Altının özü olan yağ, meyve suyudur. Suyunu istediğiniz kadar içebilirsiniz. Akdeniz ülkesiyiz, yemeklerde zaten kullanıyoruz. Akdeniz'de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, salatada kullanabiliriz, cacığa kullanabiliriz, yoğurda koyabiliriz, peynire katabiliriz. Ne aklınıza gelebiliyorsa yapabiliriz ama içmekte ayrıca, ayrı bir güzelliktir. Zeytinyağı yani Altınözü, zeytinyağına artık zeytinyağı demiyorum, altının özü diyorum. Altınözü prebiyotiktir. Bağırsaktaki floraları, doğal floraları ağzımızdan itibaren, midemizden itibaren düzenler. Dost bakterilerin çoğalmasını sağlar ve bizi gençleştirir ve de dinçleştirir, alzaymırı önler, kanseri önler, kalp krizini önler" diye konuştu.

Altınözü zeytininin tanıtım yüzü olan Canan Karatay'ın, Altınözü ilçesinin fahri hemşehrisi olacağını vurgulayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü ilçesinde 5 milyon ağaç olduğunu, 5 milyon 1. ağacı da Canan Karatay'ın ekeceğini ifade etti.

Kaymakam Uygur, “Biliyorsunuz Türkiye'deki her 10 ağaçtan bir tanesi Hatay topraklarında yetişiyor. Bununda 5 milyonu Altınözü topraklarında yetişiyor. Bugün 5 milyon 1'i bulduk. Sayın Canan hocamızın ağacı 5 milyon 1. ağacımız. Canan Karatay hocamız, belediye başkanımızın almış olduğu kararla Altınözü'nün fahri hemşehrisi ilan edildi. Bugünde inşallah beratını alacak. Biz kendilerini Altınözü zeytininin, Hatay zeytininin tanıtılmasında, marka yüzü olarak seçmiştik. Bu sene de bizi yalnız bırakmadı. Gerçekten Türkiye'de bir sürü profesörlerimiz var ama Canan Hocam mahallemizden bizim ablamız, annemiz, teyzemiz. Özellikle bu noktada söyledikleri biraz daha kalbimize işliyor. Herkes Canan Hocamızın söylediklerine dikkat ediyor. Ve Canan Hocam diyor ki, zeytinden ve zeytinyağından ayrılmayın. Uzun ve sağlıklı ömrünüz olsun istiyorsanız, ortalama yaş Türkiye'de 82'ye çıktı bayanlarda, erkeklerde 78'e civarında. İnşallah erkeklerde biraz daha fazla tüketerek aradaki farkı kapatacaktır” şeklinde konuştu.

Festival, çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle Pazar akşamına kadar devam edecek.