Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:43

201 kilodan 100 kiloya düştü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aşırı kilo problemleri yaşayan Emine Çalım, kapalı obezite cerrahisi ile zayıflayarak hayatından 101 kiloyu çıkardı.

201 kilodan 100 kiloya düştü

14 Eylül 2017 16:43


Özel bir hastanede geçirdiği kapalı obezite ameliyatı sonrası 201 kiloyla ameliyat olan Emine Çalım (62), dört yıl sonra 100 kiloya düştü. 201kiloyla sedyede hastaneye gelen Emine Çalım’a uyguladığı ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Gerçekleştirmiş oldukları operasyon ile Emine Çalım’ın sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirten Op. Dr. Cavit Göktaş, “Aşırı kilolarından dolayı yürüyemez halde olan Emine Çalım, son çare olarak tüp mide ameliyatını tercih etti ve hayata tekrar tutundu. Ameliyatın ardından beslenme ve diyet uzmanımızın takibiyle de düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vererek, 100 kiloya geriledi. Hastamızın durumu gayet iyi kendisine sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.


Ameliyat olduktan sonra yeniden doğduğunu, yürümeyi çok özlediğini ifade eden Emine Çalım, doktorları Cavit Göktaş ve Eray Albayrak’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
36
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç