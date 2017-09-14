201 kilodan 100 kiloya düştü

Özel bir hastanede geçirdiği kapalı obezite ameliyatı sonrası 201 kiloyla ameliyat olan Emine Çalım (62), dört yıl sonra 100 kiloya düştü. 201kiloyla sedyede hastaneye gelen Emine Çalım’a uyguladığı ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Gerçekleştirmiş oldukları operasyon ile Emine Çalım’ın sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirten Op. Dr. Cavit Göktaş, “Aşırı kilolarından dolayı yürüyemez halde olan Emine Çalım, son çare olarak tüp mide ameliyatını tercih etti ve hayata tekrar tutundu. Ameliyatın ardından beslenme ve diyet uzmanımızın takibiyle de düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vererek, 100 kiloya geriledi. Hastamızın durumu gayet iyi kendisine sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.

Ameliyat olduktan sonra yeniden doğduğunu, yürümeyi çok özlediğini ifade eden Emine Çalım, doktorları Cavit Göktaş ve Eray Albayrak’a teşekkür etti.