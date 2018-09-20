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21 bin angus İskenderun Limanı'na geldi

Türkiye Et ve Süt Kurumu, Güney Amerika ülkelerinden 21 bin angus ithal etti.

İthal edilen anguslar deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirildi.


Türkiye Et ve Süt Kurumunca kasaplık hayvan ithalatı kapsamında Güney Amerika ülkelerinden alınan 21 bin büyükbaş canlı hayvan, deniz yoluyla İskenderun Limanı'na geldi. Angus cinsi büyükbaş canlı hayvan taşıyan gemide Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası'nda görevli veteriner hekimler tarafından hayvanların belgeleri kontrol edildi. Canlı hayvanların nakliyesinde kullanılacak araçlarda da dezenfekte işlemi yapılarak, hayvanlar Türkiye Et ve Süt Kurumlarının ilgili işletmelerine sevk edilecek.

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