39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda sancak devir teslimi

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Komuta kademesinde Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay’ın görev süresini tamamlaması nedeniyle sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlasında düzenlenen törende Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay görev süresini tamamlaması nedeniyle sancağı Piyade Albay Alparslan Kılınç’a teslim etti.

Hatay Valisi Erdal Ata’nın da katıldığı sancak devir teslim töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel’in kutlama mesajı ve atama emri okundu. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının tarihçesi ardından ise sancağı devralan ve devreden komutanların özgeçmişleri okundu.

Sancak devir teslimi için platformda yerini alan Tuğgeneral Olgay ve Albay Kılınç devir-teslim andı içtiler.

Program, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’ın Sancak devir teslim tutanağını onaylamasının ardından yaptığı konuşmada, 18 Ağustos 2016 tarihinden itibaren güney doğu hattımızda gerçekleşen Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında başta Valimiz Erdal Ata’ya, Hatay eski Başsavcısı Ahmet Tekne’ye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’a Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına idari ve lojistik yönden verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay bu süreçte tugayında bulunan manevra birliklerini hazırlayıp muharebeye sokarak büyük bir maharetle sevk ve idare etmiş ve birliklerimizin her an savaşa hazır olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

Sancak devir teslimi geçit töreni ile sona erdi.