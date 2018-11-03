400'e yakın sporcu 100. Yıl Satranç Turnuvası için Dörtyol'da buluştu

Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında “100. Yıl Satranç Turnuvası” düzenledi.

19 Aralık Kapalı Spor Salonunda çeşitli yaş guruplarında düzenlenen turnuvaya Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, İzmir, Çanakkale, Antalya, Mardin, Urfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinden yaklaşık 400'e yakın sporcunun katıldığı belirtildi.

Turnuvada; FIDE hakemi Yadigar Perçin başhakem, FIDE Hakemi İl Temsilcisi Bedrettin Günay gözlemci, Satranç İlçe Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş turnuva direktörü olarak görev aldı.

FIDE Hakemlerinden Yadigar Perçin, "Düzenlenen turnuvanın amacı öğrencilere, sporculara satrancı sevdirmek, 19 Aralık 1918 yılında Milli mücadelede ilk kurşununun Dörtyol'da sıkılışının 100. Yılını anlamlı kılmak ve onu herkese duyurmak. 12 il'den çok sayıda sporcunun katılacağı bu satranç turnuvası bir festival havasında geçeceğini bekliyoruz. Buraya gelen öğrenciler ve satranç sporcuları aynı zamanda ilçenin de güzelliklerini görme fırsatı bulacaklar" dedi.

Etkinliğine katılan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy birlikte ilk hamleyi yaparak satranç turnuvasının startını verdi.

2 gün devam edeceği belirtilen turnuva sonunda dereceye girenlere törenle kupa ve ödülleri verileceği kaydedildi.