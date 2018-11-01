5. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde milli mücadelede işgalci düşman kuvvetlerine karşı ilk kurşunun sıkılışının 100. yılı dolayısıyla “5. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali” başlatıldı.

Festival Atatürk parkı önünden kortej yürüyüşü ile start aldı ardından ilk kurşun anıtına şükran çelengi sunuldu. Numune Evler Mahallesi pazar yeri alanında yapılacak olan ve 4 gün süreceği belirtilen festivalin açılışı öncesi halk oyunları gösterileri, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro, müzik gösterisi ve mehter takımı gösterisi sergilendi.

Açılışta konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, 19 Aralık 1918 tarihinde işgalci güçlere karşı milli mücadelenin ilk kurşunun Dörtyol'da, Kara Mehmet Çavuş tarafından atıldığını söyledi. Toksoy, "İlk kurşunun ilçemiz Dörtyol'da atılışının 100. Yıl dönümü taçlandırmak adına 5. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalini düzenlemiş bulunuyoruz" dedi.

Dörtyol kaymakamı Murat Bulacak ise “Bu festivalin yapılmasına vesile olan Kara Mehmet Çavuş ve Karahasan Paşayı rahmetle minnetle anıyorum. Dörtyol için hakikaten anlamlı ve güzel zamanlar Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutladık. Cumhuriyetimizin 95. yılında sıktığı ve artık belgelerle kanıtlanan Kara Mehmet Çavuş'un ilk kurşunun ve tüm Dörtyol'luların emeği ve katkısı büyüktür” dedi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından narenciye yarışmasında dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.