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31 Ağustos 2018 11:52

5. Uluslararası ‘Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ İskenderun’da gerçekleştirilecek

5.

5. Uluslararası ‘Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ İskenderun’da gerçekleştirilecek

31 Ağustos 2018 11:52

Uluslararası ’Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ halk galası Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilecek.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet kısa film festivalinin halk galasının İskenderun Anıt Alanı’nda yapılacağını söyledi.


Düzenlenecek olan kısa film festivaline tüm halkı davet eden Başkan Seyfi Dingil, “Kısa film festivali 2 Eylül Pazar günü İskenderun Anıt Alanı’nda saat 20.00’de başlayacak. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenecek festivalde, Anadolu’dan dünyaya mal olmuş 7 Türk İslam büyüğünün öğretileri üzerine, savaşın mağdur çocuk ve kadınlarını konu alan 7 adet kısa filmin gösterimi yapılacak. Defile ile başlayacak gecenin devamında 3 tanesi Hatay’da çekilen 7 kısa filmin gösterimi gerçekleştirilecek” dedi.


İskenderun’da ilk kez düzenlenecek olan bu kısa film festivalinin amacına çok yakışan birliğin, beraberliğin kardeşliğin şehri olan İskenderun’da düzenlenmesi çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Başkan Seyfi Dingil, bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.




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