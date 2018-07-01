Uluslararası Yed’i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında ’Doğal Plato Hatay 7 Kısa Film Çekim Günleri’ tanıtımı Hatay’ın Payas ilçesinde gerçekleştirildi.

Payas ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Osmanlı mimarisi olan tarihi Cin Kulede yapılan tanıtım toplantısına Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran ve davetliler katıldı.

Festival Koordinatörü Eda Sürmeli, Yed’i Velayet 7 Vilayet konusu ve temasıyla dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivalinin bu yıl ’sini düzenlediklerini belirterek, "Hatay’da düzenlememizin en büyük sebebi bu muhteşem şehri beyaz perdeye yansıtmak. Şu ana kadar 3 tane filmimizin çekimlerini gerçekleştirmek üzereyiz. Bu filmleri daha sonra Hatay’da da gösterime girerek paylaşmış olacağız. Yed’i Velayet 7 Vilayet, senaryo kısa film yarışması ile başlıyor. Seçilen en iyi 7 senaryoyu film haline getiriyoruz. Festivalin bir diğer aşaması ise doğal plato çekim günleri. Her yıl belirli şehrimizi seçerek o şehrimizin dokusunda profesyonel bir ekiple film çekimlerimizi gerçekleştirerek, yazlık sinemalarda gösterime girerek orada da halkımızla paylaşıyoruz" dedi.

Hatay’ı dünya sinemasına sunmaya hazırlandıklarını ifade eden Sürmeli, Doğal Plato Hatay 7 Kısa Film Çekim Günleri’nde ilk filmin çekimlerini tamamladıklarını kaydetti. Filmin bir Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığını belirten Sürmeli, "Siz onlara çok güzel ev sahipliği yaparak ülkemizin duruşunu çok güzel sergiliyorsunuz. Biz de o kardeşlerimize destek olmak mağduriyetlerini Avrupa’ya, dünyaya duyurmak amacıyla buradayız. Daha sonra savaşın mağduru çocuklarını da konu alacağız. Hatay’ın çok güzel dokusuyla onların sorunlarına parmak basmış olacağız. İstiyoruz ki insanlığın dili, dini, ırkı, mezhebi olmaz. İnsanlığın vicdanı ve aklı olur. Bu sene savaşın mağdur hassas en yararlı insanları kadın ve çocukları konu alıyoruz. Uluslararası 69. Kan Film Festivali’ne yine bir mülteci hikayesi filmi ile katılarak büyük bir başarı elde etmiştik. Bundan dolayı gurur duyuyorum, onların sorunlarına bir nebze de olsa değer katabildiğimiz için. İnşallah bu filmlerle de dünyaya açıldığımız zaman bu kardeşlerimizin yaşadıklarını göstermek ve insanların hafızalarında yer etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise tarihi Cin Kule ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi hakkında tarihi bilgi aktarıp, Uluslararası Yed’i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamındaki, ’Doğal Plato Hatay 7 Kısa Film Çekim Günleri’ projesine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Altan, "Filistin deyince sadece bizim sizin değil Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her canın yüreği titrer. Mazlum coğrafyadaki ezilen insanların, öldürülen çocukların kaygısı bizlerde, dünyadan hiç kimse yoksa dahi yanlarında, biz varız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Filistin’de, Suriye’de yaşayan annelerin çocukların sesi, kulağı olun. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

Yed’i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ile ilgili tanıtıcı kısa videoların izletilmesinin ardından yapımcı prodüksiyon tarafından ev sahipliği nedeniyle Belediye Başkanı Bekir Altan’a Festival Koordinatörü Eda Sürmeli plaket ve çiçek takdim etti.