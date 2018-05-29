550 erkek arasında turnuvanın yıldız futbolcusu Büşra Dinç

Erhan Aksay Futbol Turnuvasında 550 erkek arasında tek kadın futbolcu 17 yaşındaki Büşra Dinç organizasyona renk kattı.

Rasim Bulut Fenergücü takımında takım kaptanı olarak sahaya çıkan 17 yaşındaki Büşra Dinç’in takımı adına attığı gol, aralarında kadınların da bulunduğu taraftar grubundan alkış aldı.

İskenderun 5 Temmuz sahasında yapılan ve Hatay bölgesinden hakemler Lütfü Batar, Erman Koca ile Mert Özer’in yönettiği karşılaşmada Özel Palmiye Hastanesi, Rasim Bulut Fenergücü takımını 2-1 mağlup etti. Büşra Dinç ise takımının tek golünü kaydetti.