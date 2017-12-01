5.Ulusal Antakya Film Festivali’nde Yeşilçam Film Afişleri Sergisi

6-12 Aralık tarihleri arasında Hatay Kültür Merkezi’nde açılacak olan serginin galası 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00’de yapılacak. Festival kapsamında Yeşilçam’ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun, Selda Alkor, Tuğrul Meteer’e onur ödülü verilecek. Düzenlenecek galada yeralacak olan afiş sergisinde 60’yıllara ait film afişleri yer alacak.

Antakyalı oyuncu ve yönetmenlere ait film afişlerinin de yer alacağı sergiyi açacak olan Serdar Kürkbaba, uzun yıllardır titizlikle sakladığı film afişlerini genç nesillere aktarmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Kürkbaba, çocukluğundan bu yana film afişlerini hayranlıkla izlediğini ve titiz bir şekilde sakladığını belirterek, 60’lı yılların Türk Sineması için çok büyük önem taşıdığını, o yıllarda Adanalı sinema yönetmen ve sanatçılarının da bu döneme damga vurduğunu söyledi.

Adanalı fotoğraf sanatçısı Serdar Kürkbaba, daha önceki dönemde Yeşilçam’ın Çirkin Kralı Yılmaz Güney’in doğum gününde film afişleri sergisinin ilkini açtığını ardından Kemal Sunal, Türkan Şoray ve karma film afişleri sergisi açtığını kaydetti.