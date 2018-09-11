79 yaşında Güngör nine 11 yıl sonra yeniden yürüdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 yıldır bel kayması, bel kemiği kırığı ve bel fıtığı nedeniyle adım atamayan 79 yaşındaki Güngör Artuç geçirdiği başarılı operasyonla yeniden yürümeye başladı.

Güngör Artuç, 22 Ekim 2007 yılında belinden ameliyat olduğunu ameliyat sonrası 2008 yılında katıldığı bir düğünde sandalyeden düşerek geçirdiği kaza sonucu belinde kayma ve kırık oluştuğunu söyledi. 11 yıldır gittiği her yerde sırtına üç yastık koyarak oturduğunu belirten Artuç, “Sol tarafıma ve sırt üstü hiç yatamazdım. Belimden kemik çıkmıştı çünkü elime değiyordu. Hiçbir yere gidemiyordum hep evin içindeydim. Yürüyemiyordum ayaklarım takılıyordu o kadar kötü olmuştum” dedi.

Artuç, geçirdiği ameliyat sonrası çok rahatladığını artık hem sol tarafına ve hem de sırt üstü yatabildiğini, yanında hiç kimse olmadan yürüyemezken şimdi yürüdüğünü anlattı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan ise yaşın bir hastanın ameliyat olmasına engel olmadığını belirten, “Omurga darlıkları 65 ve üzerinde görülür. 70 yaşlarında da oturmaya başlıyor. Hastalar çok çabuk yoruluyor. Ciddi ayak yanmaları, ayak takılmaları bu darlıktan dolayı ayağı takılıp düşebiliyor. Kalça kırığı veya başka şeyler gelişebiliyor" diye konuştu.

"Sizin yaşınızı yüksek, ameliyat olursanız masada kalırsınız" diyerek kimi hekimlerin bu tip hastaların ameliyatından kaçındıklarını, böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını ifade eden Op. Dr. Mehmet Koparan, şunları kaydetti:

“Öyle söylendiği zaman aileler ameliyat ettirmekten vazgeçmesin. Sonuçta o doktor o cümleyi söylüyor ise o hastaya demek ki ameliyat gerekiyor. Bir hastaya ameliyat gerekiyor ise hiçbir bahane üretilemez. Onun muhakkak cerrahisinin yapılması lazım. Bunun sonunda hem hasta ve hem de aile mağduriyetten kurtulur. Bizim hastamız da daha önce ameliyat olmuş ve son iki yıldır da ciddi derecede ağrıları, pozisyona göre yatma güçlüğü çeken bir hastaydı. Şükür ameliyatını yaptık ve gayet iyi. Bunu örnek alarak diğer hastaların da aynı şekilde davranması özellikle önemli.”