8 ayda 60 kilo verdi

Hatay'da 53 yaşındaki müteahhit İhsan Bolat, 8 ayda 60 kilo vererek 150 kilodan 90 kiloya düştü. Bolat, 8 ay önceki kıyafetlerini görünce kendisi bile inanamadı.

Merkez ilçe Antakya'da yaşayan İhsan Bolat, verdiği kilolarla birlikte birçok hastalık ve ilaç tedavisinden kurtulduğunu söyledi. Bolat, "Ben 150 kiloydum, şu ana kadar yaklaşık 60 kilo kadar verdim, 8 ay içerisinde. Çok rahatladım. Daha öncesinde ilaçlar kullanıyordum; kalp ilacı, tansiyon ilacı, kan sulandırıcı, astım ilaçları. Ama şu an hiçbirini kullanmıyorum. Gut hastalığı da vardı bende, onların hepsi gitti çok şükür. Tabi ben mide ameliyatı oldum midemi küçülttüm. Daha öncelerinde kilolarımdan dolayı bazı isteklerimi karşılayamıyordum. Ama şu anda çok şükür çok rahatım. Daha önce üzerime aldığım elbiseleri yakıştıramıyordum, istediğim elbiseyi bulamıyordum. Artık istediğim elbiseyi giyebiliyorum" dedi.

Hayatında her yönden değişiklikler yaşandığını ifade eden İhsan Bolat, "Sağlık açısından olsun, hayata pozitif bakmaya başladım. Daha öncelerinde kilolarımdan dolayı hiçbir isteğim olmuyordu, sıkıntılı ve huzur olmuyordu" diye konuştu.

"Günde 12 bin adım atabiliyorum"

Sabahları bol bol yürüyüş yaptığını söyleyen İhsan Bolat, "Önceden mümkün değil yürüyüş yapamıyordum. Nereye gitsem arabayla gidiyordum. Şu anda yaya gidiyorum. Her sabah 6 bin-7 bin adım yapıyorum. Bu da 5 kilometreye mukabil yapıyor. Bu normal, her sabahki sabit yürüyüşüm. Diğer taraftan günlük adımlarımdan dolayı 10 bin, 11 bin ve 12 bine kadar çıkıyor. Çok rahatım, ama daha önceleri dediğim gibi yürüyemiyordum. Şöyle biraz yürüsem nefesim kesiliyordu, kalbim sıkışıyordu. Şu anda öyle hiçbir şey hissetmiyorum, çok rahatım" dedi.

"Cesaret etsinler, hayatları çok değişecek"

Kilolu insanlara da tavsiyelerde bulunan İhsan Bolat, "Korkmasınlar. Ben de daha öncelerinde çekiniyordum. Olayım mı, olmayayım mı diye ameliyat. Biraz korku vardı. Ama son anda bir karar verdim. Allah'a çok şükür korktuğum gibi çıkmadı, çok rahatım. Bazı şişman arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, uğraşsınlar, cesaret etsinler. Hayatları çok değişecek, buna emin olsunlar" açıklamalarında bulundu.

Daha sonra 8 ay önce giydiği kıyafetleri çıkartan İhsan Bolat, kıyafetlerin büyük gelmesiyle birlikte kendisi bile duruma inanamadı. Kıyafetleri üzerine tutan İhsan Bolat, "Hayret bir şey, inanamıyorum" dedi.