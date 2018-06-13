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13 Haziran 2018 12:03

83 bin Suriyeli Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyeliler, bayramı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidiyor.

83 bin Suriyeli Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı

13 Haziran 2018 12:03

Bugüne kadar 83 bin Suriyeli Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı.


Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, bayramı yakınlarıyla birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyor. Suriyeliler pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla gümrük kapısından çıkış yapıyor.


Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgesi ve bavul kontrollerini yapıyor.


Suriyeliler, ülkelerine gitmek için "suriyeizin.com" internet adresindeki "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapabiliyor.


21 Mayıs’tan bu yana 83 bin kişinin Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Suriyelilerin tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise 18 Haziran’da başlayacak. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.




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