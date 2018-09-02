9. Aba Güreşleri Dünya Kupası Hatay’da başladı

kez düzenlenen Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakaları başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Mersah Alanı’nda düzenlenen 9. Aba Güreşleri Dünya Kupası’na 34 ülkeden katılan sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Öztek Dünya Aba Güreşi Şampiyonası’nın Türkiye sınırlarını aştığını belirterek, “Bugün uluslararası aba güreşi Türkiye’nin sınırlarını aşmıştır, Avrupa’nın sınırlarını, Asya’nın sınırlarını aşmıştır. Artık 40 ülkeden federasyonlar, hakemlikler, antrenörlükler kurulmuştur ve bu devam etmekte, bir dünya markası olmaktadır. Dünya Şampiyonası ile bugün Hataylılar bu kadar millete, insanlara ev sahipliği yapıyor” dedi.

9. Aba Güreşi Dünya Kupası başlama töreninde konuşan Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, “Gidilecek kilometrelerce yollar atılacak ilk adımla başlar. Biz ilk adımı 9 yıl önce ata sporumuzu adına Orta Asya’dan doğup buralara Kadar gelen ama son yıllarda sönmeye yüz tutmuş olan ata sporumuz adına attık. Attığımız bu adamla birlikte 9 yıldır kilometrelerce yollar gittik ve şunu ifade etmek istiyorum ki bu ata sporu Türklerin ata sporudur ama 9 yıldır gittikçe artan bir nüfus da dünyanın sporu olmaya en büyük aday sporlardan biri konumuna geldi. Şu anda bizim federasyonumuz dünyadaki ülkelerde 30’un üstünde federasyona sahip ve dünya Aba güreşi Federasyonu 40’a yakın ülke ile Hatay’da ata sporumuzu hem dünyaya tanıtıyor hem gittikçe artan bir sayıyla dünyaya Ata sporumuzu mal ediyor.” İfadelerine yer verdi.

9. Aba Güreşi Dünya Kupası, Hatay Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının mini konseriyle başladı.