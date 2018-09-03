9. Aba Güreşleri Dünya Şampiyonu Türkiye oldu

kez düzenlenen Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakaları sona erdi. Yapılan müsabakalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, şampiyon Türkiye’den Mahmut Çayırcı oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Mersah Alanı’nda düzenlenen 9. Aba Güreşleri Dünya Kupası’na 34 ülkeden katılan sporcular kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadeleler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, müsabakalar sonunda, 60 kiloda Türkiye’den Fatih Önalan, 70 kiloda İran’dan İbrahim Valiyan, 80 kiloda Gürcistan’dan Zaur Gagnıdze, 90 kiloda Belarus’tan Arislam Zemlıakov şampiyon olurken 100 kilo ve üzerinde Türkiye’den Mahmut Çayırcı dünya şampiyonu oldu ve altın kemeri almaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ülkelerin sporcuları kupalarını alarak havaya kaldırdı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takdim ederken, altın hediye edildi.