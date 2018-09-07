9. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası Hatay’da yapıldı

Dünya Aba Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye takım halinde Dünya Şampiyonu oldu.

İki gün süren ve 37 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye takım halinde birinci olurken ikinciliği İran ve üçüncülüğü Özbekistan, dördüncülüğü Gürcistan ve beşinciliği Macaristan kazandı.

Oldukça çekişmeli geçen güreşlerde aynı zamanda başpehlivan olan Mahmut Çayırcı kazandı. Aba Güreşi Dünya Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş yaptığı açıklamada; “ 4 ülke ile başladığımız ve 37 ülkeye çıkan şampiyonamıza katılan tüm ülke sporcularına teşekkür ediyorum. Bu sene TGRT, İHA, TRT Spor, Kırım televizyonu canlı bağlantılar yaptılar. Akdeniz TV güreşlerin tamamını canlı verdi. Güreşlerimiz kıran kırana geçti. Avrupa’nın da çeşitli ülkelerde Aba Güreşi turnuvaları düzenlemekteyiz. Hedefimiz Türkiye’de de bu büyük organizasyonumuzu görmeleri ve bir an önce ayrı bir federasyon olmaktır. Bu konuda devlet büyüklerimizin de bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz” dedi. Dünya Aba Güreşi Kurucu Başkanı Prof.Dr.Tabip Albay İbrahim Öztek ise yaptığı açıklamada; “ Uzun yıllar Judo Federasyonu Başkanlığı yaptım. Milli sporcu olarak, antrenör olarak bir çok branşın içinde bulundum. Aba Güreşi kadar kısa sürede bu kadar büyüyen bir branş daha görmedim. Nedeni ise herkesin yapmış olduğu bir güreş bu. Bunda Aba giysisi ve kuralları var. Dünya bizi tanıyor, ancak bir takım kısır çekişmelerden dolayı bu sporun zarar görmemesidir. Yoksa biz gideriz başka yönetim gelir” diyerek bu spora Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün duyarsız kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

9. Absa Güreşi Dünya Şampiyonası’nda dereceler şöyle oluştu:

60 Kg.

1. Fatih Önalan TUR

2. Mehmet Yüce TUR

3. Ali Gürsoy TUR

3. Marad Gorgadze ACA

5. Talgat Shegenov KZK

5. Ferhat Kılıç TUR

70 Kg.

1. Ebrahim valiyan IRI

2. Hasan Kaya TUR

3. Mustafa Kuyucu TUR

3. Cuma Akkuş TUR

5. Mekriban Khalcimov TUR

5. Chudak Mengi TUV

80 Kg.

1. Zaur Gagnidze GEO

2. Oğuz Doğruer TUR

3. Komoliddin Rasulov ÖZB

3. Mohammed Ebrahim IRI

5. Georgi Makharashvili GEO

5. Aidar Burakano BŞK

90 Kg.

1. Arısıom Zemliakov BLR

2. Levente Ledenyi MCR

2. Mehmet Yüce TUR

3. Adem Çuvaşoğlu KKTC

3. Mojtoba Kalantarian IRI

5. Gheorghe Lozovanu ROM

5. İsa Göçen TUR

+100 Kg.

1. Mahmut Çayırcı TUR

2. Enes Bandırma TUR

3. Giorgi Kobaidze GEO

3. Loseb Larajuli GEO

5. Azamad Bahodurzoda UZB

- Takım sıralaması ise şöyle oluştu

1. TÜRKİYE / TUR

2. İRAN / IRI

3. ÖZBEKİSTAN / UZB

3. GÜRCİSTAN / GEO

5. BELARUS / BLR

5. MACARİSTAN / HUN