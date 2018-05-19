Acil yoğunluğuna ‘Doktorum’ çözümü

Mezuniyetinden sonra meslekteki 6 aylık zorunlu görevini İskenderun Devlet Hastanesinde yaptıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tayini çıkan 26 yaşındaki Ortopedi Doktoru Armağan Sağır, hastalarda bilgi kirliliğini önlemek, hastaları doğru yönlendirmek, acil servislerdeki yoğunluğu önlemek ve hastalık komplikasyonlarında harcama masraflarını önlemek amacıyla 2 yıl üzerinde çalıştığı ’Doktorum’ adlı uygulamayı hayata geçirdi.

Dr. Sağır, 2 yılda tamamlanan ve 1,5 ay gibi kısa sürede on binlerce kişi tarafından indirilen uygulama sayesinde hastalık belirtileri, tanı tedavisinin yanı sıra en yakın hastane ve eczaneye de yönlendirme sağlandığını bildirdi.

Geliştirdiği uygulamanın patentini de aldığını belirten Dr. Sağır, "Doktorum Türkiye’de hatta dünyada ilk ve tek kendi kendinize teşhis koyabileceğiniz, gidilmesi gereken uzmanlık departmanını gösteren, bir nevi birinci derece sağlık hizmetini veren bir mobil uygulama. ‘Doktorum’u ücretsiz olarak cep telefonunuza indirdikten sonra yaş ve cinsiyet seçimi, ardından hastalık belirtilerinizi girerek, olası hastalıklar tablosundaki en olası hastalığınız tıklandığında, hastalık hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Öneri, tedavi şekli ve gidilmesi gereken uzmanlık departmanı bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Önerilerde kişilerin daha çok evde uygulayabileceği bitkisel tedavi yöntemlerini de içeren öneri niteliğinde bilgiler bulunmakta. Tedavi bölümünde ise tamamen doktorunuzun uygulayabileceği en güzel tedavi yöntemleri hakkında açıklamalar bulunmakta. Ayrıca çevrenizde bulunan hastane ve eczaneleri navigasyon özellikli, lokasyon bilgilerine ve telefon numaralarına uygulama ile ulaşabiliyorsunuz. Vücut kitle endeksi, gebelik haftası, verimli gebelik günlerine hesaplatabiliyorsunuz" dedi.

Uygulamanın yapılış amacının tedavideki en önemli basamaklarından birinin moral ve motivasyon olarak düşündüğünü ifade eden Dr. Sağır, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde klinik yıllarıma başladığımda bu hedef doğrultusunda hastalarımla konuştuğumda, hastalarım hastalıkları konusunda yeterli donanıma sahip olamadıklarını ya da biraz daha bilinçli kişilerin bilgi ve birikimlerinin arama motorlarından araştırdıklarını ve bu bilgi kirliliği arasında kaybolduklarını fark ettim. Onun dışında birçok hastanın gitmesi gereken hastalık departmanını bilmediği için acil servis yoğunluğunu artırdığını ya da yanlış departmana gittiği için maddi ve zamansal olarak bir kayba uğradıklarını fark ettim. Ortada böyle bir problem var ve çözülmesi gerekiyor. Ben de kendime bu problemi çözmeye yönelik çalışma yaptım. Ve aklıma böyle bir proje geldi. Bu projeyi başarıp başaramayacağımı bilmiyordum. Ama projeme inandım. Hiçbir şekilde maddi destek almadan, kendi çabalarımla 2 yıl boyunca yazılımsal ve grafik tasarım açısından destek aldım. Ve sonunda güzel bir uygulama yaptığıma inanıyorum" diye konuştu.

Doktor Sağır, "Çin pazarından uygulamanın Çinceye çevrilmesi ve Çin halkına sunulması teklifi geldi. Ama bizim önceliğimiz halkımız, ülkemiz. Bu nedenle önce ülkemize yarar sağladıktan sonra yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda herkesin yararlanabilmesi için uygulama tamamen ücretsizdir" ifadelerini kullandı.