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06 Eylül 2018 11:52

AFAD’dan sınırda kimyasal saldırıya karşı önlem

AFAD’ın Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekipleri Suriye sınırındaki tampon bölgede olası bir kimyasal saldırıya karşı konuşlandı.

AFAD’dan sınırda kimyasal saldırıya karşı önlem

06 Eylül 2018 11:52


Adana AFAD’a bağlı KBRN ekipleri, arındırma ve keşif araçları ile gaz ölçüm cihazlarıyla birlikte olası bir kimyasal saldırı ihtimaline karşı Cilvegözü Sınırı Kapısı’nın Suriye tarafındaki tampon bölgede konuşlandı.


Olası bir saldırıya maruz kalan Suriyelilere müdahale etmek için tüm teçhizatlarıyla hazır bekleyen ekipler, İdlib’e gerçekleştirilecek kimyasal saldırılardan etkilenen sivilleri, kurulan çadırlarda müdahalelerden geçirecek.


Tampon bölgede dekontaminasyon araçları ile çevre kirlilikten arındırılırken, ekipler 24 saat görev başında olacak.




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