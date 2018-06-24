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24 Haziran 2018 13:12

Afrin kahramanları oy kullandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik 21 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılarak bölgeyi huzur ve güven ortamına kavuşturan Mehmetçik, oyunu Hatay’ın Hassa ilçesinde kullandı.

Afrin kahramanları oy kullandı

24 Haziran 2018 13:12


Suriye’nin Afrin sınırına komşu Hassa ilçesinde Dervişpaşa Ortaokulu’na gelen askerler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sırasıyla oylarını kullandı.


Dervişpaşa Ortaokulu’ndaki 300 askerin oy kullanacağı belirtildi.


Hassa Belediyesi’nin askerlerin oy kullanacakları okullara sevkiyle ilgili görevlendirdiği Tuğrul Yıldız, "Afrin’de görevde bulunan askerlerimizi 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak üzere otuzarlı kırkarlı nöbet değişimi yapacak şekilde tahsis ettiğimiz minibüslerle oy kullanacakları okullara getiriyoruz. Askerlerimizi oylarını kullandıktan sonra görev bölgelerine götürüyoruz" dedi.




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