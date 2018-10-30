Afrin şehidi Oğuzcan Ekiz'in adı caddeye verildi

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir caddeye Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in adı verildi. Şehidin anısına bir de çeşme yaptırıldı.

Şehit Oğuzcan Ekiz'in adınin Mahmutlu ve Cumhuriyet mahallelerinin kesiştiği caddeye verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törende, şehidin babası Mehmet Ekiz duygulanarak, “Caddeye oğlum Oğuzcan Ekiz'in adının verilmesi acımızı biraz olsun hafifletti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Şehidin annesi Suna Ekiz ise başka şehitlerin olmaması temennisinde bulunarak, “Anne, baba ve eşler acı çekmesin. Oğlumun adının burada yaşaması bizlere güç verecek” ifadesini kullandı.

Şehidin adının verildiği caddenin ve çeşmenin açılışına Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, kent protokolü, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.