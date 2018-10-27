Afrin sınırında bulutların oluşturduğu ‘Allah Azim' yazısı büyük ilgi çekti

Türkiye'nin PKK-PYD'li teröristlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasonunun icra edildiği Afrin sınırında, gökyüzünde bulutların oluşturduğu "Allah Azim" yazısı görenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Hatay'da yağışlı havanın ardından açan gökyüzünden bu sabah bulutların oluşturduğu Arapça yazı görenleri şaşırttı. Arapça harflerden oluşan ‘Allah Azim' yazısı net şekilde gökyüzünde belirdi. Sınır ilçeleri Hassa ve Kırıkhan'da gökyüzünde ortaya çıkan bu yazıyı gören vatandaşlar hem şaşırdı hem duygulandı.

Türk halkının büyük desteği ve coşkusu ile Mehmetçiğin sınır dışı operasyon gerçekleştirdiği, 46 şehit verdiği bölgede ortaya çıkan bu ilahı yazı, görüntülere yansıdı.