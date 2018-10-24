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Afrin'de açılacak okullar için kermes

Hatay’ın Payas ilçesinde ilkokulu öğrencileri ve okul aile birliği tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde açılacak okullara destek sağlamak için kermes düzenledi.

Hatay'ın Payas ilçesinde ilkokulu öğrencileri ve okul aile birliği tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde açılacak okullara destek sağlamak için kermes düzenledi.


Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen kermesin açılışını Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, İlçe Milli Eğitim Müdür Eray Sarı ve okul idarecileri ile birlikte yaptı.


Kaymakam Kara, kermesin Afrin'de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına devam etmeleri yönünde önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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