Afrin'de eğitime destek

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği, Suriye'de yaşayan iç savaş nedeniyle kapanan ve bakımsız kalan okulların boyanması için yardımda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin şehrine girerek kenti kontrol altına almasının ardından yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği, Afrin'deki kapalı ve bakımsız okulların boyanması için şehrin ihtiyacı olduğu boyaları tedarik etti. Milli Eğitim Bakanlığı Afrin Koordinatörlüğünün yoğun çalışması sonucunda okullar boyanarak eğitim yılına yetiştirildi.

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder, “Savaşta kapalı ve bakımsız olan Suriye'nin Afrin şehrindeki okulların yeni eğitim yılına yetişmesi için ihtiyacı olan boyaları Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği olarak Hatay Milli Eğitim İl Müdürlüğüne teslim ettik. Hatay Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Bakanlığı Afrin Koordinatörlüğünün yoğun çalışmalarıyla Suriye'nin Afrin şehrinde bulunan okullar eğitim yılına yetiştirildi” dedi.