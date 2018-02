İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Afrin harekatında kahramanca mücadele eden Mehmetçiğin her daim yanında olduklarını belirtti.

İskenderun’da tedavisi süren Manisa Uzman Çavuş Süleyman Dindar’ın kente gelen ailesi Başkan Seyfi Dingil’e yakın ilgi ve alakalarından dolayı ziyaret gerçekleştirdi.

Aldıkları bilgiler doğrultusunda Manisalı Mehmetçiğin tedavisinin İskenderun devam ettiğini öğrendiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Durumu gayet iyi. Rabbim acil şifalar versin. Tekrar geçmiş olsun. Gazimiz inşallah en kısa zamanda da aramızda olacak. Bir kez daha kendisine ve tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bizler ailesi ile her an irtibatımızı sürdürüyoruz. Onları kentimizde konuk ediyoruz. Şu iyi bilinsin ki, aziz vatanımız sahipsiz değildir. Ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Canlarını vatanımızın bağımsızlığı uğruna canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş tüm gazilerimizin her zaman yanındayız. Devletimiz bütün imkânları ile güvenlik güçlerimizin yanında. Bu mücadelede kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar devletimizin mücadelesi kararlılıkla sürecektir” diye konuştu.

Gazi yakınları ise yakın ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür ettiler.