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17 Temmuz 2018 23:07

Afrin’in Atme kasabasında büyük yangın

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin’in Atme kasabasında akşam saatlerinde meydana gelen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Afrin’in Atme kasabasında büyük yangın

17 Temmuz 2018 23:07


Edinilen bilgilere göre, Atme kasabası içerisinde yer alan bir sıvı işletme deposunda meydana gelen yangın, kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle söndürülemiyor. 20.00 sıralarında çıkan yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılırken, yangının sıvı madde olması nedeniyle su ile söndürme yapılamıyor. Köpük ile yapılmaya çalışılan söndürme çalışmalarında, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın başka alanlara sıçramadan söndürülme çalışmaları sürüyor.


Konuyla ilgili alınan bilgilerde ise, “Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin merkez ve Cenderesi Bölgesinde yerel halkın ve güvenlik güçlerimizin can ve mal güvenliğini meydana gelen yangından korumak için 2 aydır yerleşik olarak müfreze kurup görev yapmakta olan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, akşam saatlerinde Afrin merkezde yer alan Atme kasabasında çıkan yangına müdahale ediyor” ifadelerine yer verildi.




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