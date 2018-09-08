Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 15:02

AIESEC Topluluğu öğrencileri İskenderun’da Down sendromlu çocuklarla buluştu

Birleşmiş Milletler onaylı AIESEC Topluluğu öğrencileri, ‘Keşfetmenin Ruhu Projesi’ kapsamında, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Down Cafe’de down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

AIESEC Topluluğu öğrencileri İskenderun’da Down sendromlu çocuklarla buluştu

08 Eylül 2018 15:02


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil tarafından karşılanan üniversite öğrencilerine, kentin doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler verildi.


AIESEC Topluluğu üniversite öğrencileri, Down Cafe’de Down sendromlu çocuklar ile yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti, oyunlar oynadılar. Bu tür projelere her zaman ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Birçok yabancı ülkeden kentimize gelen üniversite öğrencilerini misafir ettik. Konuklarımıza kentimizin doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler verdik. Down Sendromlu çocuklarımız ve Avrupa’dan gelen öğrenciler ile kaynaştılar, sorular sordular, sohbet ettiler. Onlar içinde güzel ve keyifli bir gün oldu” dedi.


+1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ise konuklara derneğin çalışmaları, Down Cafe’de yapılmakta olan eğitimler, faaliyetler ve aktiviteler hakkında bilgiler verdi.


AIESEC Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi İrem Özyaşar, “Buradaki arkadaşlarımızın hepsi üniversitesi öğrencisi. Proje 6 hafta sürecek. Aramızda Mısır, Cezayir, Çin, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Tunus ve Hindistan’dan arkadaşlarımız var. Buradaki amaç kültürlerin kaynaşmadır” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından AIESEC Topluluğu öğrencileri, Down sendromlu çocuklar ile yakından ilgilenerek çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç