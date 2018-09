İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil tarafından karşılanan üniversite öğrencilerine, kentin doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler verildi.

AIESEC Topluluğu üniversite öğrencileri, Down Cafe’de Down sendromlu çocuklar ile yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti, oyunlar oynadılar. Bu tür projelere her zaman ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Birçok yabancı ülkeden kentimize gelen üniversite öğrencilerini misafir ettik. Konuklarımıza kentimizin doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler verdik. Down Sendromlu çocuklarımız ve Avrupa’dan gelen öğrenciler ile kaynaştılar, sorular sordular, sohbet ettiler. Onlar içinde güzel ve keyifli bir gün oldu” dedi.

+1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ise konuklara derneğin çalışmaları, Down Cafe’de yapılmakta olan eğitimler, faaliyetler ve aktiviteler hakkında bilgiler verdi.

AIESEC Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi İrem Özyaşar, “Buradaki arkadaşlarımızın hepsi üniversitesi öğrencisi. Proje 6 hafta sürecek. Aramızda Mısır, Cezayir, Çin, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Tunus ve Hindistan’dan arkadaşlarımız var. Buradaki amaç kültürlerin kaynaşmadır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AIESEC Topluluğu öğrencileri, Down sendromlu çocuklar ile yakından ilgilenerek çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.