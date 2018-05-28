AK Parti eski ilçe başkanlarından birlik ve beraberlik çağrısı

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski AK Parti ilçe başkanları birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

AK Parti İskenderun ilçe binasında yapılan toplantıda geçmiş dönem AK Parti ilçe başkanları Müslüm Türk, Muharrem Dingil, Musa Kurşun, Uğur Feriz, İbrahim Yaran ve Vedat Tosun birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Eski başkanlar adına açıklama yapan Vedat Tosun, 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, “Şimdi 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Bunun için yeni dönemi, ‘Güçlü Meclis’, ‘Güçlü Hükümet’, ‘Güçlü Türkiye’ olarak tanımlıyoruz. Yaptıklarımızı 80 milyon vatan evladı biliyor, yapacaklarımızı da seçim beyannamemizde 360 sayfada anlatılmıştır. Bizler sahada bunları milletimize anlatmakla mükellefiz. Ben merkezli siyaset yok, biz merkezli siyaseti hep birlikte yürüteceğiz. Parti teşkilatımızla ve milletvekili adaylarımıza hep birlikte sahip çıkıyoruz ve hedef 24 Haziran diyoruz. Durmak yok, yola devam’ diye konuştu.

Toplantıya İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, milletvekili adayları Abdulkadir Özel, Abdulkerim Güven, Ecrin Nazlı İnan, milletvekili aday adayları ve partililer katıldı.