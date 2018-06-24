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24 Haziran 2018 16:12

AK Parti Hatay Başkanı Güler: “Hatay’a hanım eli değecek”

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, yapılan seçim sonrası Hatay tarihinde ilk kez meclise kadın milletvekili gireceğini belirtti.

AK Parti Hatay Başkanı Güler: “Hatay’a hanım eli değecek”

24 Haziran 2018 16:12


Ak Parti İl Başkanı Güler, Oy verme işlemi sırasında yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye’ye ve Hatay’a hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak,”, AK Parti’nin Hatay’dan kadın milletvekili çıkaracak. Hatay’da meclise ilk kez bir kadın milletvekili girecek. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara bir pozitif ayrımı söz konusu. Bu dönemde ön sıralarda ve listenin tamamında 4 tane kadın milletvekili adayımız oldu. Bu hem gençlerin önünü açma hem de kadınların siyasette daha fazla yer alması için ve önümüzdeki süreç için önemli bir fırsat. Ve artık Hatay’a hanım eli değecek. Hatay’ı da ülkemizi de güzel günler bekliyor inşallah” dedi.


Güler Daha sonra sandıkları tek tek gezerek, görevlilere teşekkür etti.




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