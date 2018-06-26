AK Parti Hatay İl Başkanı Güler basın toplantısı düzenledi

AK Parti Hatay İl Başkan İbrahim Güler, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Güler seçimin sonucunda kazananın demokrasi, millet ve milli irade olduğunu söyledi.

AK Parti Hatay İl Başkan İbrahim Güler yapılan basın toplantısında Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda tartışmasız bir sonuçla seçildiğini dile getirerek, “Hatay’ımızda yine Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanımız açık ara birinci olmuş ve Cumhur İttifakı ise yüzde 50’den fazla oy almıştır. Malumunuz olduğu üzere; Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında yaşayan seçmenlerimiz de bu seçimde oylarını kullanmışlardır. Siyasi partiler, oylar hesaplanırken yurt içindeki seçmenlerin oyları toplandıktan sonra yurt dışında kullanılan oyların da illere göre dağılımı sonucunda ortaya çıkan toplam oy miktarı ve oy oranıyla seçimi tamamlarlar.

Hatay’ımızda da ilimizde kullanılan oylara yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin il nisabına göre oylarının Hatay toplam oy sayısına eklenmesiyle toplam tablo ortaya çıkmıştır. Hatay’da AK Parti yurt dışı oylarından 14 bin 391 oy almıştır. Yurt dışı oylar ile birçok ilde vekil dağılımlarında değişiklik olmuştur” dedi.

Siyasi partilerin, ilçe, il ve ülke bazında ortaya çıkan oy tablosuna yasal olarak itiraz haklarına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Bu bağlamda bizler AK Parti Hatay İl Başkanlığı olarak maddi hata, toplama hatası, sandık sonuç tutanakları ile birleştirme tutanakları arasındaki farkları inceleyip birkaç ilçemizde sandık bazında talebimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın da bu yöndeki itirazlarını gerçekleştirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güler Cumhur İttifakını iktidardan bile daha fazla önemsediklerini vurgulayarak, “AK Parti olarak, ülkemizin bugüne kadar karşı karşıya bulunduğu tüm badireleri atlatması hususunda birlikte aynı milli ve yerli duruşu sergilediğimiz ve özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Yenikapı ruhu ile mayalayıp Cumhur İttifakı ile taçlandırdığımız duruşu, değil bir milletvekilliği, iktidardan bile daha fazla önemsiyor ve bu kardeşlik ikliminin üzerine titrediğimizi beyan ediyoruz. MHP’li kardeşlerimiz ve BBP’li kardeşlerimiz bilsinler ki; AK Parti’nin duruşu Cumhur İttifakını oluşturan ruhun emrinde olmaktır. Bu manada Cumhur İttifakı olarak, Hatay’da çıkarmış olduğumuz 6 milletvekilliğinin Cumhur İttifakını oluşturan partiler arasındaki dağılımı bizim için tali bir konudur” dedi.

Asıl olanın Cumhur İttifakı’nın Hatay’daki tartışmasız galibiyetinin mutluluğunu yaşamak olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “İttifak ortakları dışında oluşturulmaya çalışılan algıya itibar edilmemesi oldukça önemlidir. Bizim için sandıktan çıkan sonucun kimyası, matematiğinden önemlidir. Bu kimya milletimizin ta kendisi ve Cumhur İttifakı’nın ruh köküdür. Türkiye, demokrasinin tecelli etmesi konusunda, seçim güvenliğinin en iyi tesis edildiği ülkedir. Seçmen iradesinin ve tercihlerinin sandığa yansıdığı şekliyle ortaya çıkması ve açıklanması hususunda milletimiz müsterih olsun” ifadelerini kullandı.