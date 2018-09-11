AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök göreve başladı

27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti 5. sıra adayı olarak Meclise giren AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sabahat Özgürsoy Çelik'ten boşalan AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Sara Gök devir teslim töreninde, “AK kadınlarımız Türk siyasi hayatına, kalite, incelik, zarafet ve nezaket getirmiştir. Makam ve mevkiler Yüce Allah'ın emanetidir. 17 yıldır Hatay da, ak davaya hizmet etmiş, büyük ve güçlü Türkiye sevdası için gecesini gündüzüne katan hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay teşkilatımızın kurulduğu günden bu yana teşkilatımızın her kademesinde emek verip, ahrete intikal etmiş tüm ak sultanlarımıza, rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimi ile ak sultanlar siyasetin asli unsuru haline gelmiştir. Benden önceki dönemde de bu görevi ailelerinden evlatlarından işinden feragat eden ak kadınlar biliyor ki Türkiye kadınları Arakan'da, Filistin'de Bosna'da ne kadar kadın varsa oradaki kadınların gözü kulağıdırlar. Bunun bilinciyle mevcut arkadaşlarımızın tecrübesi aramıza katılacak arkadaşlarımızın sinerjisiyle iyi işler çıkartacağımız kanaatindeyim” dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler'de konuşmasında, “Sara Gök kardeşimize hayırlı hizmetler yapmasını ve icra edeceği çalışmaların memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"diye konuştu.