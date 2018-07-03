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03 Temmuz 2018 14:08

AK Parti Hatay milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran Genel Seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilen AK Parti’li 5 vekil, törenle mazbatalarını aldı.

AK Parti Hatay milletvekilleri mazbatalarını aldı

03 Temmuz 2018 14:08


Hatay Adalet Sarayındaki konferans salonunda 27. Dönem AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgür Çelik için mazbata töreni düzenlendi. Yoğun kalabalığa sahne olan konferans salonunda vekiller mazbatalarını aldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan 27. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, seçimlerin dünyaya örnek olacak seviyede gerçekleştiğini belirtti. Milletvekili Türkoğlu, "Bugün AK Parti Grubu olarak şahsım ve diğer milletvekili seçilen kardeşlerimle beraber, AK Parti’den seçilmiş 5 milletvekili olarak mazbatalarımızı aldık. Hayırlı hizmetlere vesile olsun diyoruz. Bu geçtiğimiz süre içerisinde çok nezih bir seçim geçirdik. Dünyaya örnek olacak bir seçim oldu. Hassaten Hatayımızda da hiçbir münakaşa ve münazara olmadan çok seviyeli bir seçim gerçekleşti. Öncelikle tabi Hataylı hemşehrilerimize destek, dua ve tercihlerinden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Törenin ardından mazbatalarını alan vekiller, alana gelen AK Partili seçmenle tek tek el sıkışarak teşekkür ettiler.




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