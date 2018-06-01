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01 Haziran 2018 17:32

AK Parti Hatay’dan cumhurbaşkanına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçimde destek olmak amacıyla AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler önderliğinde ilçe başkanları, milletvekili adayları bütçelerine göre maddi destekte bulundu.

AK Parti Hatay’dan cumhurbaşkanına destek

01 Haziran 2018 17:32


AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, partililerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Güler, “Biz millet olarak Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermek adına buradayız. Hatay teşkilatları olarak tüm kademelerimizle Cumhurbaşkanımızın kampanyasına katıldık. Milletimiz ne olup bittiği net bir şekilde görüyor, biliyor artık. Bizler bu yüzyılın Abdulhamid’ini yalnız bırakmayacağız” dedi.


AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan ise, "İnşallah bugün buradaki desteğimizi 24 Haziran’da milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımızı yeniden bu ülkenin başına getirerek ve yine onun yanında yol yürüyecek milletvekili arkadaşlarımızla en iyi şekilde burada ve tüm Türkiye’de tam kadro AK Parti kadroları ile bizlere nasip eder inşallah diyoruz” diye konuştu.


Milletvekili Adayı Hüseyin Şanverdi ise, "Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz. Ve bu desteğin Tüm Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz. Destek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.


Bankolarda sıraya giren partililer oluşturduğu kuyruk bankanın dışına kadar taştı.




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