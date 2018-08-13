AK Parti Payas ilçe teşkilatı tarafından Karbeyaz mahallesinde düzenlenen programda mahalle sakinleri ile buluşan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu burada 24 Haziran seçimlerinde desteklerini esirgemeyen Payas’lı Hemşerilerine teşekkür ederek, Türkiye’ye dolar üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara değindi.

Hazine, Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve diğer tüm kurum ve kurullarla finansal istikrar için tüm gerekli adımların atıldığı belirten Türkoğlu; "60’lı, 70’li yıllarda yaşanan krizleri, 1995, 2001 krizini hatırlayanlar bilirler ki; bir ülkede gerçekten ekonomik kriz varsa, o ülkede yağ, ekmek, şeker, yakıt kuyrukları olur. Yazar kasalar fırlatılır, bankalar iflas eder, holdingler, şirketler kapanır, esnaf kepenk indirir. Halbuki Türkiye’de böylesi bir tablo yok. Dolar üzerinden yürütülen spekülatif haberlere itibar edilmesin. Hiç kuşkusuz Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Askeri darbeleri, terör saldırılarını ve nice finansal operasyonların üstesinden gelen Türkiye, bugün daha kararlı ve daha dayanıklıdır. Bu tehdit ve saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez, istikametimizden geri çeviremez. Türkiye’nin kutlu yürüyüşü devam edecek ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kuşkusuz emin adımlarla ilerleyeceğiz, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kıbrıs politikalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve Türkiye’yi şaha kaldıracak mega projeleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Türkiye’nin dostluğuna, müttefikliğine ihtiyaç duymayanlara, Türkiye’nin de ihtiyacı olmadığını vurgulayan Milletvekili Türkoğlu konuşmasının devamında;

“Kur, dolar, faiz, yaptırım, ambargo hiçbiri umurumuzda değil. Biz bugünlere aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle geldik. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan harami düzeni asla kabul etmiyor ve 16 imparatorluk bakiyesi üzerinden yükselen Türkiye olarak Anadolu’dan alayına meydan okuyoruz” dedi.

Ziyaretler kapsamında Türkoğlu’na, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Güler, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas İlçe Başkanı Veysi Güler, Dörtyol İlçe Başkanı Yasin Taşar ve partililer eşlik etti.