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10 Ocak 2017 10:34

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı

10 Ocak 2017 10:34

AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığı’na atanan Selahattin Yeter, görevi Metin Canbolat’tan devraldı.
Törende konuşan Metin Canbolat, "7 yıldır yürüttüğüm bu görevi partimize bağlı ehil bir insana tevdii etmenin huzurunu yaşıyorum. Bu mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter ise, "Uzun yıllar fedakar bir şekilde en zor bölgede bu görevi yürüten sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de tecrübelerinden istifade edip ve aynı ekip olarak yola devam edeceğimizden ve her konuda sayın başkanımla istişare halinde olacağımızı herkesin bilmesini isterim. Yeni yönetimi de bu anlayışla birlikte oluşturacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.



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