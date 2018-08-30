AK Parti’li Özel İskenderun’da iletişim ofisinin açılışını yaptı

İletişim ofisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda açtıklarını ifade eden Milletvekili Özel, “İskenderun, Hatay söz konusu olduğunda, hizmet söz konusu olduğunda hayatın siyasetten ibaret olmadığını, yegâne ülkümüzün de, davamızın da Hatay’a hizmet etmek olduğunu, vurgulamak ve ilan etmek için buradalar. Seçim döneminde sıklıkla bahsettik, milletvekili iletişim ofisi, aslında burası milletvekili iletişim ofisi değil. Milletin evi milletin ofisi. Burada bu ofis vesilesiyle inşallah sizleri Ankara’da yormamak, mahallinde buradaki bürokraside çözülebilecek problemleri sahada tespit edip, burada çözmek ve sizlerle burada sağlıklı bir iletişim kurabilmek amacı ile yine Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu ofisi açmış bulunuyoruz” dedi.

Milletvekilinin vekaleti asıldan aldığını, asıl olanın millet olduğunu belirten Özel, “Asaletin sahibi millettir ve siyaset ancak halkın duasını ve hakkın rızasını kazanma amacıyla yapılır” dedi.

Yoğun bir kalabalığın olduğu açılış töreninde, yapılan duaların ardından AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, ‘Milletvekili İletişim Ofisi’ açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay’ın çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, “Renkliliklerimizle, farklılıklarımızla, renklerimizle güzeliz. Siyasi düşüncelerimiz birbirimizden çok farklı. Siyasete bakış açımızda farklı. Ama söz konusu İskenderun’sa, İskenderun’a hizmet konusu önümüze geldiğinde biz iki kardeş, on kardeş, on bir kardeş siyasi şapkalarımızı çıkartıp siz Hataylılara ve İskenderunlulara hizmet etmeye ant içtik. Bu iyi niyetle bir aradayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimize iyi hizmetler sunacağından eminim. Kendisine de başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ‘Milletvekili İletişim Ofisi’nin açılışına AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Adayı Abdülkerim Güven, 22. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İskenderun Ortodoks Cemaati Vakıf Başkanı Can Teymur, Alevi Kanaat Önderleri, işadamları, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.