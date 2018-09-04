Şanverdi, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan ve beraberindeki partililer ile Hatay Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. İdlib’te yaşananlara değinen Şanverdi, "Herkesin bildiği üzere bugünlerde İdlib’te büyük bir oyun var. Bu bölgeyi daha fazla karıştırmak ve özellikle Hatay’da daha sıkıntılı günler getirmek için Esed’in oyunları var ama bu oyunları bozacağız. İdlib’e biz operasyon olmasını istemiyoruz. Çünkü orada kardeşlerimiz var ve şu anda zor şartlarda yaşamalarına rağmen daha da zorlaştırmak için çabalıyorlar. Aldığımız bilgilere ve haberlere göre Rusya uçakları İdlib’i bombalıyor. Rusya ile birlikte hareket etmemize rağmen bazen düşüncelerimiz farklı olabiliyor” dedi.

Hüseyin Şanverdi, yerel seçimlerde de Büyükşehir Belediyesi’ni kazanarak Hatay halkını yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaklarını ifade etti.