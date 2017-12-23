Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 11:45

Akdeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Akdeniz’de fırtına uyarısı

23 Aralık 2017 11:45


Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın 23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) öğle saatlerinden itibaren güzey ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra ise rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
14
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç