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28 Mayıs 2018 13:57

Akdeniz’in simgesi palmiyeler koruma altında

Hatay’da yaşam alanı genelde Akdeniz bölgesi olan, palmiye ve hurma ağaçlarına ciddi zarar vererek ölümlerine yol açan kırmızı palmiye böceğine karşı mücadele çalışmalarına başlandı.

Akdeniz’in simgesi palmiyeler koruma altında

28 Mayıs 2018 13:57


Hatay’da yeşil alanları genişletmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak amacıyla ürettiği projeleri hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanlarının bakım ve koruma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Yaşam alanı genellikle Akdeniz bölgesi olan, palmiye ve hurma ağaçlarına ciddi zararlar vererek ölümlerine yol açan kırmızı palmiye böceğine karşı mücadele çalışmalarına başlandı. Bu yıl Akdeniz Bölgesi’nde hızla yayılan zararlının yaşam alanları tuzaklama yöntemiyle belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri Hatay genelinde belirlenen bölgelerde 2 bin ağacı ilaçlamayı hedefliyor.


Hatay’ın her köşesinde her bir ağaca ayrı ayrı özen gösteren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, geçmişte de kurumaya yüz tutmuş değişik tür ve yaşta ağaçlara müdahale ederek olası ağaç kayıplarının önüne geçmişti.




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