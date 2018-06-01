Akşener: "Kadın Cumhurbaşkanı seçileceğim inşallah"

Kadın Cumhurbaşkanı da seçileceğim inşallah “dedi

Akşener, Hatay’ın Antakya ilçesi Emlak Bank Evleri önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Bizim çılgın projemiz yok. Bizim çılgın projemiz tülbent projesi. Bu barışın, kardeşliğin sembolü erkekler kavga edip barışmıyorsa orada bir kadın çıkar alır başından tülbenti atar yere, millet barışır. Kardeşliğin sembolüdür bu kardeşliğin”dedi.

“Gerçekten bu milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın Cumhurbaşkanı adayıyım. Kadın Cumhurbaşkanı da seçileceğim inşallah“ diyen Akşener, işsiz gençlere iş bulana kadar 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacaklarını yineledi.

Akşener şöyle devam etti:

”Bu seçimleri arkadaşlar kendileri istedi. Türkiye’nin daha hızlı hareket edebilme için erken seçim istediler. Biz de ’eyvallah’ dedik. Şimdi buna bozuluyorlar. Biz bu seçime hazırız. Biz milletimize güvendik, milletimize dayandık yola öyle çıktık. Bizim seçime girmemizin önüne bir engel çıktı. Ben 100 bin imza ile aday olacağımı söyledim. 4 saat içinde 100 bin imza buldunuz. Gerçekten bu milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın Cumhurbaşkanı adayıyım. Kadın Cumhurbaşkanı da seçileceğim inşallah. Bu oyun böyle bozulunca bu arkadaşlar da Cumhur İttifakı kurmuşlardı. Onlar ittifak kurdu her şey doğru, biz ittifak kurunca gayrı milli olduk. Sen milli ve gayrı milli ayrımını yapabilecek bir konumda mısın? Bak aynaya gör. Gençlerin önünde 2 seçenek var. Ya uzman çavuş ya da taşeronda iş. Onun için de torpil lazım torpil. Bizim çılgın projemiz nüfus kağıdımız. Senin iş bulman için, senin tüm vatandaşlarla aynı hakka sahip olman için ağa da bu, paşa da bu, reis de bu. FETÖ ile mücadelede yardım ve yatakçılar da yargılanacak. Öyle bir sistem kuracağım ki ne askerin içine, ne polisin içine ne yargının içine FETÖ falan giremeyecek. Eğer ekonomiyi güvenilir hale getirmezsek, yani iç ve dış yatırımcının yatırım yaptığı zaman rüşvet vermeyeceğine emin hale getirmezsek, yatırımcıyı senden benden diye ayıramazsak sanayi bugünkü gibi durur. Ondan sonra Türkiye bugün bulunduğu konuma gelir. Bütün bu sorunları düzeltmek için geliyoruz. Elbette Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına gidecek, her ilden temsilcilerle Suriye’de iftar açacağız."