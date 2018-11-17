İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkan: “İlçemizdeki sosyal aktiviteleri arttıracağız”

Yayladağı AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Celal Alkan ve beraberindeki yönetim kurulu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Yayladağı'nın küçük ilçe olmasından dolayı öğrencilerin sosyal aktivite sıkıntısı yaşadığını dile getiren Alkan, birçok aktivite gerçekleştireceklerini söyledi. Alkan, “Evde kalan öğrencilerimize yakıt ve minibüs ücreti desteği, yurtta kalan öğrencilerimize gitar ve bağlama kursu gibi sosyal aktivite imkanı sağlayacağız. Bunların yanında okula 10 adet bisiklet hediye edeceğiz. En önemlisi de Çanakkale'ye gezi düzenleyeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın rahat etmesi ve sosyal aktivitelerden mahrum kalmamaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.