Alkan: “İlçemizdeki sosyal aktiviteleri arttıracağız”

Yayladağı'nın küçük ilçe olmasından dolayı öğrencilerin sosyal aktivite sıkıntısı yaşadığını dile getiren Alkan, birçok aktivite gerçekleştireceklerini söyledi. Alkan, “Evde kalan öğrencilerimize yakıt ve minibüs ücreti desteği, yurtta kalan öğrencilerimize gitar ve bağlama kursu gibi sosyal aktivite imkanı sağlayacağız. Bunların yanında okula 10 adet bisiklet hediye edeceğiz. En önemlisi de Çanakkale'ye gezi düzenleyeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın rahat etmesi ve sosyal aktivitelerden mahrum kalmamaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.