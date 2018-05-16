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16 Mayıs 2018 21:58

Alkol komasına giren yaşlı adamın yardımına polisler koştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde alkol komasına giren yaşlı adam kent merkezinde yola yığıldı.

Alkol komasına giren yaşlı adamın yardımına polisler koştu

16 Mayıs 2018 21:58


Olay, Şehit Pamir Caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Mehmet K. olduğu öğrenilen 63 yaşındaki yaşlı adam, alkolü fazla kaçırınca komaya girip yolda kontrolünü kaybederek yere düştü. Vatandaşların gözleri önünde yere yığılan adamın aşırı alkol aldığı öne sürüldü. Kendisinden geçen ve yerde baygın halde yatan adamın imdadına olay yerine gelen polisler yetişti.


Kendinden geçen adamın başını yere vurmaması ve yere düşmemesi için mücadele eden polisler, ambulans gelene kadar yaşlı adama yardımcı oldular. Ambulansın gelmesiyle birlikte acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan alkollü adam, polislerin de yardımıyla sedyeyle ambulansa alınarak, İskenderun Devlet Hastanesine götürüldü.




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