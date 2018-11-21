Alkollü yakalanan otobüs şoförünün işine son verildi

Hatay'da trafik ekipleri tarafından gece yapılan yol kontrollerinde durdurulan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Atatürk Caddesi'nde rutin yol kontrolü gerçekleştiren trafik ekipleri şüphelendikleri 31 J 0096 plakalı halk otobüsünü durdurdu. Yapılan alkol testinde 2.47 promil alkollü çıkan şoför Mustafa K., bin 2 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Daha sonra karakola götürülerek ifadesi alınan Mustafa K.'nın işine de son verildiği öğrenildi.