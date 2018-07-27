Altınözülü Hatice Tekin Milli Takıma seçildi

1-5 Ağustos tarihleri arasında Amasya’da yapılacak olan 2. Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushın Kata ve Kumite Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisi 30 kilogramda Türkiye birincisi olan Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Takımı sporcusu 12 yaşındaki Hatice Tekin “Milli Sporcu” unvanıyla Türkiye’yi temsil edecek.

Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Zümre konuyla ilgili açıklamasında, “Başta kaymakamımız Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın destekleriyle Türkiye Şampiyonasına katılan Hatice Tekin Milli Sporcu unvanı almaya hak kazanarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuza 1-5 Ağustos tarihleri arasında Amasya’da yapılacak olan 2. Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushın Kata ve Kumite Şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek, “Spora verdiğimiz desteklerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Altınözü’nde görevde olduğum 18 aylık süre zarfında spora ve sporcuya desteğimiz hep sürdü. Hatice Tekin katıldığı şampiyonada, Türkiye şampiyonu olarak bizi gururlandırmıştı. Bu başarısının ardından bir de milli takıma seçildi. Bu bizi de ayrıca mutlu etmiştir. Başta Hatice Tekin kızımız olmak üzere antrenörü Bedia Sürgit’i ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Ahmet Zümre’yi kutluyorum. Sporcumuza 1-5 Ağustos tarihleri arasında Amasya’da yapılacak olan 2.Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushın Kata ve Kumite Şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.