Altınözülü kursiyerlerden yılın son el yapımı nar ekşisi

Gastronomi Kenti Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden olan nar ekşisi, Altınözü'nde kadın kursiyerler tarafından yapıldı.

SODES destekli, ‘Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor Projesi' kapsamında Altınözülü 20 kursiyer kadın, Hatay'da 2018 yılının son el yapımı nar ekşisini üretti.

Dalından koparılan narlar ilk olarak ikiye ayrıldı. Daha sonra kursiyerler tarafından sopalarla vurularak nar taneleri kabuklarından ayıklandı. Ardından nar taneleri mikser yardımıyla ezildi. Geniş kazanlara boşaltılan nar suları, koyulaşana kadar odun ateşinde kaynatılarak yöresel lezzetin zahmetli yolculuğu tamamlandı.

“Odun ateşinde kaynatılan narlar 2-3 saatte nar ekşisine dönüşüyor”

Odun ateşinde kaynatılan nar sularının 2-3 saat içerisinde nar ekşisine dönüştüğünü ifade eden Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi eğitmeni Derya Bilmez, “Projemiz kapsamında bugün nar ekşisi yapıyoruz. Dalından toplanan narlar çırpılıyor. Çırpılma işleminden sonra narlarımız sıkılıyor. Sıkıldıktan sonrada odun ateşinde kaynatıyoruz. Ortalama 2-3 saatte nar ekşimiz hazır oluyor” dedi.

“İlçemizde üretilen nar ekşilerini Türkiye'nin tamamına gönderebiliriz”

Altınözülü kursiyerler tarafından üretilen nar ekşilerinin Türkiye'nin her tarafına gönderebileceklerini söyleyen, Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, bir hafta içerisinde nar ekşisi satışlarına başlayacaklarını ifade etti. Gökhan Arslan, “Bugün burada nar ekşisi üretimini gerçekleştiriyoruz. Nar ekşisinin satışı yaklaşık bir hafta içerisinde satışa sunacağız. Posta ile bugün bir sözleşme imzaladık. İmzaladığımız sözleşmede yüzde 50 indirim elde ettik. Türkiye'nin bütün bölgesine gönderebileceğiz. Herkesten destek bekliyoruz bayanlarımıza. Projemizde 20 bayan çalışmaktadır. Çalışan bayanlar SODES'in desteklemiş olduğu günlük 20 TL iaşe bedeli haricinde yapılan ürünlerin satışından da, satışın bütün gelirlerini elde etmektedir” dedi.

Nar posasının çerez olarak tüketildiğini, nar kabuklarının ise kışın sobalarda yakıldığını ifade eden Gökhan Arslan, “Nar ekşisi Altınözü'nde rutin olarak yapılmaktadır. Nardan geriye kalan posalarda kışın sobalarda hanımlarımız yakmaktadır. Ayrıca ekşimsi bir tat verdiği için de çerez niyetine de tüketilmektedir. Kabuğu ise kışın sobalarda hanımlar tarafından yakılmaktadır” açıklamalarında bulundu.