Altınözü’nde 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali hazırlıkları başladı

Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali hazırlıkları başladı.

2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında oluşturulan Zeytin Festivali Komitesi, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Çağlar Kaya, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Sabahattin Abay, MKÜ Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erdal Dağıstanlı, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, Altınözü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eren Bayırlı, Altınözü İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Zümre, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi Kamp Sorumlusu Halit Özbek, Altınözü Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Orçin, Çiftçi Serra Nalçabasmaz, Çiftçi Mihail Papas, Çiftçi Aşkın Demir ve Kenan Yurttagül komite üyeleri olarak hazır bulunduğu toplantıda, İlçe Belediye Başkanı ve Komite Üyeleri sırasıyla söz alarak fikir alış verişinde bulundular.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, geçen sene yapılan Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini’nin ilk olmasına rağmen, ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti. Altınözü ilçesinin kalkınmasına yönelik birçok çalışmaya öncülük ettiklerini belirten Uygur "Türkiye’de zeytin denince, Altınözü Zeytininin akla gelmesini istiyoruz. Zeytinin anavatanı Doğu Akdeniz’dir. Türkiye’de, her 10 zeytin ağacından 1’i Hatay’da yetişmektedir. Hatay’ın zeytin varlığı olarak en büyük ilçesi olarak, 2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı’nın markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla festivalimizi gerçekleştireceğiz. Altınözü’nün zeytincilikte önemli bir merkez olması göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak festivalin İlçeye önemli katkıları olacak. İlçemizin önemli zenginliği olan zeytinciliğin bu festival ile ülke genelinde tanınmasını istiyoruz. Altınözü ilçemizde, Zeytincilik ve Zeytin Sanayisinin gelişmesi için İlçe Belediyesi ve Kaymakamlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Kaymakam Uygur, festival komitesinin çalışmaları ve festival hazırlıkları boyunca bu tür toplantılar ile bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, festival tarihi ve programı belirlendi. 27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak Festival programının ilk gününde, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Ardından, sezonun ilk zeytin hasadı gerçekleştirilecek. Programın devamında saat 11.30’da Altınözü Belediyesi Yeni hizmet binası resmi açılışı yapılarak, festival açılış konuşmaları gerçekleştirecek. Altınözü Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Festivalin açılış konuşmaları yapıldıktan sonra, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından yapılan, Altınözü’nde Zeytin Hasadı adlı tanıtım filminin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. Ardından, Zeytin konulu fotoğraf sergisi ziyaret edilerek, derece alan fotoğraflara ödülleri takdim edilecek. Fotoğraf sergisinin ardından, 15 Temmuz Milli İrade Parkında kurulan Stantlar gezilecek. Günün sonunda Zeytin Dalı Korusu gerçekleştirilecek. Festival Programının ikinci gününde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Altınözü Zeytin Kupası Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Komite üyelerinin festival hazırlıklarına başlama kararı alındı.