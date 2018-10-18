Altınözü'nde genç çiftçilere 85 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Genç Çiftçi Hibe" programı kapsamında Altınözü'nde hibe desteği hak kazanan 17 genç çiftçiye, toplamda 85 büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Genç Çiftçi Hibe" programında Altınözü'nde büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Kırsal Kalkınma ve Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2018 Genç Çiftçi Hibe projesi ile 18-40 yaş arası gençlerin tarıma kazandırılması, kentten köye göçün sağlanarak tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla toplam 17 genç çiftçiye büyükbaş hayvan dağıttıklarını söyledi.

Proje kapsamında ilçede 30 genç çiftçinin hibe almaya hak kazandığını bu projelerin dağıtımının ilerleyen günlerde yapılacağını belirten Kaymakam Uygur, "Çiftçilerimize; manda, düve, koyun, keçi ve arı dağıtımı yapılmaktadır. Proje ilçemizde hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak ve çiftçilerimize iyi bir gelir kaynağı olacaktır" dedi.