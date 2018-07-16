Altınözü’nde şehit yakınlarıyla 15 Temmuz Buluşması

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programında 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları ve Altınözülü Şehit aileleri ile bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı alanında bulunan Zeytin Cafe’de düzenlenen yemek programına Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, 15 Temmuz Şehidi Hurşit Uzel’in kardeşi Hüseyin Uzel, 15 Temmuz Şehidi Mustafa Tecimen’in Abisi Mehmet Tecimen, 15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler’in kardeşi Büşra Güler, Hatay Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak, Hataylı Şair Zeynel Abidin Payas ve Altınözü İlçesinde bulunan Şehit aileleri katıldı.

Kaymakam Uygur, iki yıl önce ay yıldızlı sancak altında vatanın bekası için canları hiçe sayan 15 Temmuz şehitleri ve 15 Temmuz gazilerine teşekkürlerini sunarak konuşmalarına başladı. Kaymakam Uygur, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tıpkı iki yıl önce olduğu gibi yine bir arada ve omuz omuzayız. 15 Temmuz gecesi, cennet vatanımız Türkiye’nin ikinci istiklal mücadelesi verildi. O gece vatanseverler bir daha İstiklal Marşı yazmak istemeyen Mehmet Akif’in dizelerini hatırlayıp, tankların, silahların üzerine yürümüştür. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için seve seve canını veren 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum” dedi.

Program Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur’un konuşmalarının ardından sona erdi.