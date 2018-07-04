Altınözü’nde vatandaşlara dondurma dağıtıldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD), Tuzla Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesinin işbirliği ve koordinesinde Yenişehir Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde dondurma dağıtıldı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Pazar yerinde dondurma dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada Suriye’de 2011 yılından bu tarafa büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek “Suriye krizin yaşanmaya başladığından bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduk. Tüm dünya mazlumlarının yanındayız. Bugün ilçe halkımıza ve Suriyeli kardeşlerimize 10 bin dondurma dağıtımı gerçekleştirdik, emeği olanlara teşekkür ederim" dedi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise zulüm ve savaştan kaçan insanlara kucak açtıklarını vurgulayarak “Altınözü olarak hem ilçe merkezine hem de mahallelerimize birçok Suriyeli aile yerleşti. Bizler misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret ettik, aşımızı paylaştık. Bugün hem ilçe halkımıza hem de Suriyeli misafirlerimize dondurma ikramı gerçekleştirildi." diye konuştu.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, Suriyeli ailelerin her zaman yanında olduklarını belirterek “Geçtiğimiz günlerde de Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde dondurma dağıttık. 10 bin dondurma Altınözü halkıyla, Suriyeli misafirlere dağıtıldı. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.