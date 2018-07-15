Altınözü’ne destek teşekkürü

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı’nın da bulunduğu kahvaltılı toplantıda konuşan Hüseyin Yayman rekor destek için Altınözülü hemşehrilerine teşekkür etti.

24 Haziran’da sandığa atılan her oyun Türkiye’nin geleceğine konulan bir tuğlaya benzeten Yayman, "Türkiye, çevresinde bir terör koridoru ile çevrilmek istendi. Hamdolsun liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın onurlu ve dik duruşu ile oyunları boza boza, önümüze çekilmek istenen seti yıka yıka geldik. Artık Türkiye’nin geleceği daha aydınlık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyada küresel güç konumuna gelecek" dedi.

Hatay’ı Altınözü’nü her alanda kalkındırmada kararlı olduklarını belirten Yayman, "Yeni dönemde Altınözü’ne hizmetlerimiz devam edecek. Öncelikli amacımız Antakya- Altınözü yolunu tamamlamak olacak. Altınözü’nde bir de hastane sorunu var. İnşallah yeni dönemde ilçemize yakışır bir hastane yapmak istiyoruz, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Yayman, Tokaçlı Kilisesinin restorasyonunun da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını bunun için ödenek ayrıldığı müjdesini verdi.

Hatay için artık söz üstüne söz değil, taş üstüne taş koyma vakti diyen Milletvekili Yayman, Altınözü’nden birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, 15 Temmuz hain kalkışma girişimine ayrı bir parantez açtı. Yayman, “15 Temmuz hain kalkışma girişimi ile hoca görünümlü bir terörist ve işbirlikçi hainleri Türkiye’yi, Suriye, Irak, Yemen ve Libya’ya çevirmek istedi. Ama bilmedikleri bu büyük milletin bayrağına, vatanına, devletine ne kadar bağlı olduğuydu. Her şeyi hesap ettiler ama bu milletin ferasetini, büyüklüğünü hesap edemediler. Kefenimizi giyip bu yola çıktım diyen liderimizi, Recep Tayyip Erdoğan’ı hesap edemediler. O kara gecede bu millet kahramanlık destanı yazdı. Tankın, topun, uçağın karşısına elinde Ay yıldızlı bayrağımızla çıktı. Bu uğurda şehit olan tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu millet onlara çok şey borçlu” dedi.

Milletvekili Hüseyin Yayman gerçekleşen kahvaltı buluşmasının ardından 2016 yılında Diyarbakır’da PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Metin Kıldiş’in mezarını ziyaret etti.

Şehit Kıldiş’in mezarına karanfil bırakarak dua etti.